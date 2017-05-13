احتفالات صاخبة لكونتي ولاعبي تشيلسي عقب التتويج بلقب الدوري الإنجليزي (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل ووكالات - إرم نيوز

احتفل لاعبو تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الثاني للفريق اللندني في ثلاث سنوات بشكل صاخب عقب الفوز الصعب على وست بروميتش ألبيون بهدف نظيف وقبل جولتين على نهاية البريميرليغ.

وأحرز البديل ميشي باتشواي هدفًا متأخرًا ليهدي فريقه تشيلسي اللقب في الدقيقة 82 ليطلق العنان لاحتفالات المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب الفريق.

ووضع الانتصار رقم 28 هذا الموسم الفريق الذي تصدر البطولة لفترة طويلة على بعد عشر نقاط من توتنهام هوتسبير الثاني والذي تتبقى له ثلاث مباريات فقط.

وانتقلت احتفالات البلوز من الملعب إلى غرفة خلع الملابس، حيث انتظر اللاعبون دخول المدرب الإيطالي للغرفة ليمطروه بوابل من “الشامبانيا” على رأسه خاصة المهاجم الإسباني دييغو كوستا، الذي طارد مدربه حتى أغرقه تمامًا بالشامبانيا قبل أن يحتسي ما تبقى من الزجاجة.

كما أطلق اللاعبون العنان لاحتفالاتهم في غرفة الملابس في ملعب وست بروميتش، حيث هتف اللاعبون: “أبطال أبطال.. أولي أولي أولي”

الثنائية

وعادل كونتي ما حققه جوزيه مورينيو بموسم 2004-2005 وكذلك كارلو أنشيلوتي في موسم 2009-2010 بإحراز لقب الدوري في موسمه الأول مع تشيلسي.

ونجح أنشيلوتي آنذاك في الفوز أيضًا بكأس الاتحاد الإنجليزي، ومن المتوقع ألا يهدأ بال كونتي إلا إذا فاز على آرسنال في نهائي المسابقة في استاد ويمبلي يوم 27 مايو أيار الجاري.

وقال كونتي، عقب الفوز باللقب: “لاعبو فريقي أظهروا لي سلوكًا رائعًا بمحاولة القيام بأشياء كبيرة هذا الموسم”.

وأضاف: “لم نكن محظوظين بل أدينا عملاً كبيرًا.. من المهم الحصول على راحة.. هذا موسم رائع لكن نستطيع الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي”.

وترك كونتي، الفائز كمدرب بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات مع يوفنتوس، بصمة سريعة على تشيلسي الذي كان يعاني بشدة خلال الموسم الماضي رغم أنه اعتمد تقريبًا على نفس اللاعبين.

لكن رغم ذلك واجه تشيلسي لحظات صعبة خاصة بعد الخسارة أمام ليفربول وآرسنال وكان ذلك بمثابة التهديد لإيقاف بدايته الواعدة.

وقال كونتي إن الخسارة أمام آرسنال، والتي قرر خلالها تغيير أسلوب لعبه بالاعتماد على ثلاثة لاعبين بعد التأخر 3-صفر، كانت بمثابة نقطة التحول في الموسم.

وقال كونتي: “هذا القرار تسبب بتغيير موسمنا.. كان علينا التغيير والبحث عن أسلوب جديد يناسب الفريق”.

وأضاف: “كان في تفكيري إمكانية اللعب بطريقة 3-4-3 لأنني أعلم بتوافر اللاعبين القادرين على تنفيذها”.