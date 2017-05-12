تشيلسي بطلًا للدوري الإنجليزي للمرة السادسة

المصدر: لندن - إرم نيوز

انتزع تشيلسي لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز بشق الأنفس بهدف دون رد على مضيفه وست بروميتش ألبيون اليوم الجمعة.

وبهذا الانتصار ابتعد تشيلسي بـ 10 نقاط عن توتنهام هوتسبير الثاني والذي تتبقى له 3 مباريات فقط.

وأحرز البديل ميشي باتشواي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82 ليتوج تشيلسي بالبطولة في أول مواسم المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مع الفريق.

وفاز النادي المنتمي لغرب لندن باللقب الإنجليزي 6 مرات منها 5 مرات في أخر 13 موسمًا.

اللقب هو السادس في تاريخ تشيلسي، حيث كان قد حقق اللقب 5 مرات سابقة كان أخرها في موسم 2014/2015.

كما يعد هذا التتويج هو الأول للإيطالي أنطونيو كونتي الذي تولى تدريب الفريق مطلع الموسم الجاري.

واستطاع كونتي أن يعيد الثقة لفريق تشيلسي بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر.

وانتزع إيفرتون فوزًا صعبًا من ضيفه واتفورد 1/0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين إيفرتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه روس باركلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 61 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد واتفورد عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.