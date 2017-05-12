ليستر سيتي يستعد لتحطيم رقمه القياسي في الميركاتو

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال كريغ شكسبير المدرب المؤقت لليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن ناديه قد يحطّم رقمه القياسي في الإنفاق على صفقاته الموسم الماضي لتدعيم صفوفه للعودة لمستواه الموسم المقبل.

وأنفق ليستر سيتي أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني (70.71 مليون دولار) لضم الثنائي الهجومي أحمد موسى وإسلام سليماني ولاعب الوسط نامباليس ميندي، بعد التتويج باللقب موسم 2015/2016، وقال شكسبير: إن ذلك قد يحدث مجددًا.

وقال المدرب للصحفيين قبل مواجهة مانشستر سيتي غدًا السبت: “قد نسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في الإنفاق على التعاقدات الموسم المقبل. انظر للدوري الممتاز ستجد أنه جاذب للاعبين”.

“التشكيلة لا تحتاج لتغييرات كبيرة .. لكني أتوقع رحيل البعض والتعاقد مع آخرين. المنافسة تزداد صعوبة عامًا بعد آخر. كلما أنفقت الأندية على التعاقدات ينعكس ذلك على ترتيبها في جدول الدوري”.