مورينيو يكافئ سيرجي روميرو في نهائي الدوري الأوروبي

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

قرر البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن يحرس الدولي الأرجنتيني سيرجيو روميرو مرمى الفريق في نهائي الدوري الأوروبي أمام أياكس أمستردام الهولندي في ستوكهولم، يوم 24 مايو الحالي.

جاء القرار بمثابة المكافأة لروميرو على الدور الذي لعبه في مساعدة الفريق على بلوغ المباراة النهائية المرتقبة، بعد أن دأب على لعب دور الحارس البديل للإسباني ديفيد دي خيا.

وحافظ روميرو على نظافة شباكه في آخر مباراتين لمانشستر يونايتد في مرحلة المجموعات خلال البطولة، وهما انتصار مانشستر يونايتد في ملعبه على فينورد برباعية نظيفة وخارج ملعبه على زوريا لوهانسك بهدفين دون رد، كما بدأ كذلك جميع مباريات مرحلة خروج المغلوب أمام سانت إيتيان وروستوف وأندرلخت وسيلتا فيغو.

وقال مورينيو: “أعتقد أنه من الإنصاف أن يشارك سيرجيو في المباراة النهائية وديفيد متقبل لذلك، لا سيما أنه لعب 3 مباريات في الدوري الأوروبي بالفعل – مباراتين أمام فينورد وأخرى أمام فنربخشة. ذلك يعني أنه لو فزنا باللقب، فسوف يفوز دي خيا باللقب أيضًا. لو أن كل شيء يسير بصورة طبيعية، وفي حالة عدم وجود مشكلات، فسوف يلعب روميرو المباراة النهائية”.

وأضاف المدرب البرتغالي: “إنهما حارسا مرمى رائعان. لم يسبق لي أن رأيت، طوال مسيرتي حارسي مرمى تجمعهما مثل تلك الصداقة، لأن هذا المركز من بين المراكز التي تشهد منافسة قليلة، لا سيما إذا كان الحارسان بنفس المستوى. نحن نتحدث حول الحارس الأرجنتيني الدولي وحارس مرمى المنتخب الإسباني ولكنهما صديقان مقربان ويساندان بعضهما البعض طوال الوقت. ولم يسبق لي أن شاهدت أي علامات حزن. حيث إنني كنت أشاهدهما وهما يساندان بعضهما البعض”.

وخاض روميرو حتى الآن 26 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ وصوله من سامبدوريا الإيطالي في صيف 2015، وقد كان أكثر من نصف هذه المباريات، 14 مباراة، في البطولة الأوروبية.

وشارك في 5 مباريات بالدوري الممتاز بينها واحدة تحت قيادة مورينيو، وهي خلال الفوز بثلاثية نظيفة على سندرلاند الشهر الماضي عندما تعرض دي خيا لإصابة بسيطة.