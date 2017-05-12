مانشستر يونايتد وأياكس.. نهائي مدجّج بالألقاب

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

بلغ مانشستر يونايتد الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لهذا الموسم بعد تجاوزهما على التوالي لسيلتا فيغو الإسباني وأولمبيك ليون الفرنسي في نصف النهائي، ليكون النهائي الأول الذي يجمع فريقين بتاريخ كبير محليًا وقاريًا في النسخة الجديدة.

ومنذ إحداث النسخة الحالية من الدوري الأوروبي العام 2010 لم يجمع أي نهائي فريقين بهذا التاريخ الكبير حيث يعتبر مانشستر يونايتد الفريق الأكثر تتويجًا محليًا في إنجلترا وأياكس الأكثر تتويجًا محليًا في هولندا.

وفاز الفريقان معا بـ 18 لقبًا قاريًا وعالميًا في تاريخهما الكبير من بينها 7 ألقاب في دوري أبطال أوروبا فقط حيث فاز أياكس بـ4 ألقاب مقابل 3 لمانشستر يونايتد.

ويعتبر أياكس الأكبر تاريخًا قاريًا لكونه بالإضافة لـفوزه بـ4 ألقاب في دوري الأبطال فاز بـ3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي ولقبيْن لكأس الإنتركونتيننتال ولقب للدوري الأوروبي في اسمها القديم كأس الاتحاد الأوروبي ولقب لكأس الكؤوس الأوروبية وفي المجموع فاز بـ11 لقبًا.

وفاز مانشستر يونايتد بـ3 ألقاب في دوري الأبطال ولقب لكأس الكؤوس الأوروبية ولقب لكأس السوبر الأوروبي ولقب لكأس الإنتركونتيننتال ولقب لكأس العالم للأندية.

وتاريخ الفريقين الكبير يعطي للنهائي المقرر يوم 24 أيار / مايو الحالي على ملعب فراندز أرينا بسولنا السويدية قيمة أكبر من النسخ الماضية ويملك الفائز فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويعتبر اللقاء أهم لمانشستر يونايتد لكونه يحتل الصف السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز ويملك فرصًا أقل للتأهل لدوري أبطال أوروبي من بوابة الدوري المحلي.

بينما ضمن أياكس الهولندي المشاركة بدوري الأبطال الموسم المقبل من خلال الدوري الهولندي الذي ينافس على لقبه الأحد المقبل في الجولة الأخيرة.