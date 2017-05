القميص الجديد لمانشستر يونايتد يعود لحقبة فيرغسون (صور)

أطلق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مجموعة الأطقم الجديدة للفريق لموسم 2017/2018 من إنتاج شركة “أديداس”، التي سيرتديها اللاعبون رسميًا لأول مرة هذا الصيف في جولة إعداد النادي قبل الموسم، ولكن بعض اللاعبين جربوه واختبروه بالفعل.

وكان القائد واين روني من أوائل الذين شاركوا في الصور الترويجية وهم يتبادلون القمصان، حيث سيتم طرحها للبيع بداية من، اليوم الأربعاء، بشكل حصري من خلال متاجر “أديداس” والمتاجر الرسمية للنادي، وسيتم ارتداؤه على أرض الملعب للمرة الأولى خلال جولة ما قبل الموسم لمانشستر يونايتد.

وشارك في عرض القميص الجديد كل من بول بوغبا وهنريخ مخيتاريان وأندير هيريرا ولوك شو والحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

والتصميم الجديد مستوحى من واحد من أبرز الأطقم في تاريخ النادي وهو قميص موسم 1990-1992، حيث كان يقود الفريق السير أليكس فيرغسون ومعه النجوم والقائد السابق رايان غيغز ويشهد تعديلاً عصريًا بتحسينات فنية.

وسوف يعجب مشجعو مانشستر يونايتد من جميع الأعمار بالرسوم الجرافيكية الجريئة المستوحاة من القميص البديل للفترة من 1990 إلى 1992 الذي كان هو التصميم السائد في أقمصة كرة القدم لفترة من الزمن.. يربط الطقم الجديد الماضي بالمستقبل، ويحيي ذكرى التصميم التاريخي، ويحتفي بالتاريخ الثري للنادي.

