بعد أنباء انتقاله لبرشلونة.. مجهول يحطم زجاج سيارة كوتينيو (صور)

المصدر: إرم نيوز

فوجئ اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو بقيام شخص مجهول بتحطيم زجاج سيارته البورش بعدما قذفه بحجارة، خلال حضور حفل جوائز ليفربول للموسم الكروي الحالي.

ويأتي هذا بعد التقارير التي أكدت أن الدولي البرازيلي يرغب في الانتقال إلى برشلونة الصيف المقبل.

واكتشف مسؤولو مرآب ملعب أنفيلد رود تحطم زجاج السيارة المقدر ثمنها بـ60 ألف جنيه إسترليني.

وتعادل ليفربول، الأحد الماضي، سلبيا مع ضيفه ساوثامبتون ليحافظ على موقعه في المركز الثالث في ترتيب الدوري.

ويأمل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو شرط الفريق حتى يسمح لكوتينيو بالانتقال إلى برشلونة.

ويحاول برشلونة منذ فترة طويلة طرق أبواب الفريق الإنجليزي لفتح باب التفاوض، وخصوصا أن سعر اللاعب خيالي وسيعود بالفائدة على الطرفين، وتفيد صحيفة “سبورت” بأن كوتينيو يريد حصد الألقاب وانتقاله للعب إلى جانب صديقه وزميله في المنتخب نيمار سيحقق له هذا، إضافة إلى أن برشلونة أكد أن اللاعب جزء من مشروعه المستقبلي وأنه سيلعب أساسيا بعد انتقاله للبرسا.

وأكد اللاعب في وقت سابق أنه لا يريد الانتقال لباريس سان جيرمان واللعب في الدوري الفرنسي، رغم العرض الكبير المقدم من النادي الباريسي.