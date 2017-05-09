رياض محرز يطلب الرحيل عن ليستر سيتي

المصدر: لندن - إرم نيوز

قالت صحيفة “تليغراف” الإنجليزية: إن رياض محرز، نجم ليستر سيتي، يريد الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري، كما كان متفقًا عليه مع الإدارة منذ الصيف الماضي.

ونقل الدولي الجزائري رغبته إلى الإدارة مذكرًا إياها باتفاقه مع النادي بوجود المدرب السابق كلاوديو رانييري، أن تكون له حرية المغادرة مع نهاية الموسم الجاري.

وينتظر محرز أن يُتم النادي اتفاقه، خاصة وأن فرقًا عديدة ترغب في الحصول على خدماته.

فبخلاف برشلونة ومارسيليا، فإن ثنائي العاصمة لندن، آرسنال وتوتنام، يرغبان في التعاقد مع صاحب الـ26 عامًا.

ويفضل محرز البقاء في إنجلترا على الانتقال إلى فريق خارجها، وتقدر قيمته بـ30 مليون جنيه إسترليني.

ورغب توتنهام في انتداب اللاعب يناير الماضي، بينما فاوضه آرسنال في الصيف الأخير بعد موسمه المذهل مع ليستر سيتي.

وحصل محرز الموسم الماضي على جائزة اللاعب الأفضل في الدوري، بعد قيادته لفريق الثعالب للتتويج بلقب المسابقة في إعجاز حقيقي.

وينتهي عقد محرز عام 2020 مع ليستر.

وقد يدخل تشيلسي في صراع ضم اللاعب إذا تخلى عن البرازيلي ويليان، الذي بدأ يصيبه الضجر نتيجة فقدان مركزه الأساسي لبيدرو رودريغيز.