هل يرحل نيمار؟.. كوتينيو يوافق على الانتقال لبرشلونة

هل يرحل نيمار؟.. كوتينيو يوافق على الانتقال لبرشلونة
المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

وافق البرازيلي فيليب كوتينيو، جناح ليفربول، على الانتقال إلى برشلونة الموسم المقبل في ظل رغبة النادي الكتالوني بالتعاقد مع اللاعب.

وأشارت تقارير صحيفة إسبانية، يوم الثلاثاء، إلى أن لاعب الوسط، الذي سجل عشرة أهداف في 29 مباراة بالبريميرليغ هذا الموسم، وافق على الانتقال لبرشلونة رغم تألقه هذا الموسم مع فريق المدرب يورغن كلوب.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية: إن برشلونة دخل في مفاوضات غير رسمية مع كوتينيو الذي وافق على الانتقال مقابل 76 مليون جنيه استرليني.

وهذا الرقم سيجعل كوتينيو رابع أغلى صفقة في التاريخ بعد بول بوغبا (89.3 جنيه استرليني)، غاريث بيل (85.3 جنيه استرليني) وكريستيانو رونالدو (80 جنيه استرليني).

ويريد ليفربول الحفاظ على لاعب الوسط الدولي البالغ عمره 24 عامًا، الذي وقع لتمديد عقده في انفيلد ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي بتجديد عقده في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن لا يوجد شرط جزائي في عقده.

ولم يفتح برشلونة مفاوضات رسمية بعد مع ليفربول، بانتظار التأكد من مشاركة النادي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حينها سيتغير الموقف.

وذكرت الصحيفة الكاتالونية أن نادي برشلونة اعتمد على نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الفريق، من أجل إقناع كوتينيو بالانضمام إلى ملعب كامب نو في الصيف، في حين أشارت تقارير أخرى إلى أن الصفقة ربما تكون تمهيدًا لاحتمال رحيل نيمار في الفترة المقبلة.

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