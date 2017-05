هل يرحل نيمار؟.. كوتينيو يوافق على الانتقال لبرشلونة

وافق البرازيلي فيليب كوتينيو، جناح ليفربول، على الانتقال إلى برشلونة الموسم المقبل في ظل رغبة النادي الكتالوني بالتعاقد مع اللاعب.

وأشارت تقارير صحيفة إسبانية، يوم الثلاثاء، إلى أن لاعب الوسط، الذي سجل عشرة أهداف في 29 مباراة بالبريميرليغ هذا الموسم، وافق على الانتقال لبرشلونة رغم تألقه هذا الموسم مع فريق المدرب يورغن كلوب.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية: إن برشلونة دخل في مفاوضات غير رسمية مع كوتينيو الذي وافق على الانتقال مقابل 76 مليون جنيه استرليني.

وهذا الرقم سيجعل كوتينيو رابع أغلى صفقة في التاريخ بعد بول بوغبا (89.3 جنيه استرليني)، غاريث بيل (85.3 جنيه استرليني) وكريستيانو رونالدو (80 جنيه استرليني).

NEYMAR JR:

“Coutinho would be a great fit in the Barcelona system, he has everything to succeed with us. I would like him to join us.” pic.twitter.com/X9Sb0sysZd

— Seleção Brasileira (@BrazilStat) March 24, 2017