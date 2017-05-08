تشيلسي على بعد 3 نقاط من استعادة لقب الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

بات فريق تشيلسي قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه ميدلسبرة 3/0 اليوم الاثنين في المرحلة الـ 36 من المسابقة.

وعزز تشيلسي موقعه في الصدارة برصيد 84 نقطة بفارق 7 نقاط أمام توتنهام صاحب المركز الثاني مع تبقي 3 مباريات لكل منهما، مما يعني أنه إذا فاز تشيلسي في مباراته المقبلة أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون يوم الجمعة المقبل فإنه سيتوَّج رسميًا باللقب بصرف النظر عن نتيجة مباراة توتنهام مع مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل.

وكان توتنهام قد سقط على ملعب ويستهام يونايتد 1/0 يوم الجمعة الماضي.

وعلى الجانب الأخر هبط فريق ميدلسبرة رسميًا ولحق بسندرلاند في دوري الدرجة الأولى بعدما توقف رصيده عند 28 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق 7 نقاط عن منطقة الأمان قبل جولتين من نهاية الموسم.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج انتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين نظيفين حملا توقيع الإسبانيين دييغو كوستا وماركوس ألونسو في الدقيقتين 23 و34.

وفي الشوط الثاني تكفل لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش بتسجيل الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 65.