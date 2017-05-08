رابطة كتّاب كرة القدم الإنجليز تختار كانتي أفضل لاعب في العام

المصدر: لندن - إرم نيوز

اختارت رابطة كتاب كرة القدم الإنجليز اليوم الإثنين نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي أفضل لاعب في العام ليفوز اللاعب بلقب فردي جديد هذا الموسم بعدما منحته رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا جائزة أفضل لاعب في وقت سابق.

ويمضي كانتي، الذي انضم إلى تشيلسي المتصدر قادمًا من ليستر سيتي حامل اللقب في يوليو الماضي، نحو الفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي. وحصل على أكبر عدد من الأصوات متفوقًا على 16 لاعبًا آخرين بينهم 5 من زملائه في تشيلسي.

وأبلغ كانتي موقع رابطة كتاب كرة القدم الإنجليز على الإنترنت “الفوز بهذه الجائزة شرف كبير”.

وقال “بوجود كل هؤلاء اللاعبين الرائعين في تشكيلة تشيلسي الحالية وفي الدوري الممتاز.. اختياري من جانب رابطة كتاب كرة القدم الإنجليز أفضل لاعب في العام يجعلني أشعر بفخر شديد في هذه اللحظة من مسيرتي الاحترافية”.