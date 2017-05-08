ديلي آلي ينسى صدمة توتنهام بالاستمتاع مع صديقته على شواطئ إيبيزا (صور)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تلقت آمال توتنهام هوتسبير ضربة قاصمة في فوزه بلقبه الأول للدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 1961 بالخسارة على ملعب وست هام يونايتد منافسه اللندني يوم الجمعة الماضي، لكن ذلك لم يمنع ديلي آلي من السفر إلى إيبيزا والاستمتاع مع صديقته الحسناء.

ومنيت آمال توتنهام في إحراز لقب البريميرليغ بضربة قوية، حيث انتهت سلسلة انتصاراته في تسع مباريات متتالية بالهزيمة بهدف نظيف أمام جاره ومضيفه وست هام يونايتد.

وحسم هدف مانويل لانتسيني في الدقيقة 65 النتيجة في مباراة سيطر عليها توتنهام بشكل كبير لكن دون أن يصل مطلقا للمستوى الذي زاد من آمال أول لقب منذ 1961.

وكان بوسع توتنهام تقليص الفارق مع تشيلسي المتصدر لنقطة واحدة إذا انتصر، لكن بدلا من ذلك يبدو أن الفارق سيتسع لسبع نقاط قبل ثلاث مباريات على النهاية إذا تغلب تشيلسي بملعبه على ميدلسبره المتعثر في وقت لاحق اليوم.

لكن آلي أفضل لاعب شاب هذا الموسم سافر مع صديقته عارضة أزياء الملابس الداخلية الشهيرة روبي ماي، البالغة 22 عاما، إلى إيبيزا للاستمتاع ببعض الوقت.

ولن يخوض توتنهام أي مباراة قبل خوض تشيلسي مباراتين متتاليتين أمام ميدلسبره ثم وست بروميتش وحينها قد يكون اللقب تم حسمه بالفعل.

وسافر الدولي الإنجليزي البالغ عمره 21 مع صديقته للجزيرة الإسبانية مع زملائه ميشيل فورم وكيران تريبير عقب الخسارة مباشرة ليستفيد من الإجازة الطويلة الممنوحة لفريقه.

لكن هذه الرحلة قد تضع آلي أفضل لاعب شاب في البريميرليغ للعام الثاني على التوالي في موقف صعب أمام جماهير توتنهام المتعطشة للقب الدوري.