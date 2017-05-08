لماذا يعتبر كونتي الدوري الإنجليزي أصعب من الإيطالي والإسباني؟

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، إن فريقه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، قدم أداءً هائلًا خلال الموسم الحالي وهو ما مكنه من التقدم على منافسه وجاره الأفضل استعدادًا توتنهام هوتسبير الملاحق المباشر.

ويقترب تشيلسي من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ويمكنه توسيع الفارق الذي يتفوق به على توتنهام إلى سبع نقاط قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم إذا فاز في وقت لاحق من، اليوم الاثنين، على ضيفه ميدلسبره، المتعثر.

وقال كونتي في تصريحات صحافية: “لولا هذا الأداء الذي قدمه تشيلسي لفاز توتنهام بلقب الدوري دون أية صعوبة هذا الموسم”.

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم: “فقط من خلال هذا الأداء الهائل من جانبنا نجحنا في دفعه (توتنهام) للقتال سواء فاز باللقب أم لا”.

وأوضح كونتي أن توتنهام كان مستعدًا للموسم الحالي بصورة أفضل من فريقه بعد أن عكف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على تطوير الفريق طول السنوات الثلاث الماضية.

وقال كونتي عن هذا الجانب: “أعتقد أن توتنهام كانت لديه ميزة مقارنة بتشيلسي.. نافس توتنهام على اللقب في الموسم الماضي وتشيلسي احتل المركز العاشر.. وعليك مقارنة نشاطنا في سوق الانتقالات بما ما قام به توتنهام”.

وأردف كونتي: “هذا هو موسمي الأول في تشيلسي وبوكيتينو مستمر في توتنهام منذ ثلاث سنوات وأجرى الكثير من التغييرات على التشكيلة وهو ناجح تمامًا في مهمته”.

وأشار كونتي إلى أن الفرق الإنجليزية تواجه صعوبة كبرى على المستوى المحلي نظرًا لقوة المنافسات المحلية، وهو ما أثر سلبًا على أدائها على المستويين الأوروبي والدولي.

وقال كونتي: “الدوري الممتاز في غاية الصعوبة وهو منافسة قوية ويختلف تمامًا عن الدوري الإيطالي أو الدوري الإسباني، وعلى مستوى المنتخب الإنجليزي فإنه من الصعب عليه أيضًا المنافسة في كأس العالم أو بطولة أوروبا لأن اللاعبين يشعرون بإرهاق كبير في نهاية كل موسم”.