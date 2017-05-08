ماتا بعد الهزيمة أمام آرسنال: مانشستر يونايتد يركز على الدوري الأوروبي

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال خوان ماتا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، إن الهزيمة 2-صفر أمام آرسنال، أمس الأحد، قضت تقريبا على أي أمل لفريقه في الحصول على مكان بين المراكز الأربعة الأولي في الدوري الإنجليزي الممتاز ليحول الفريق كل تركيزه لمباراته المقبلة في إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي في مواجهة سيلتا فيغو في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

ويحتل يونايتد المركز الخامس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين متخلفا بأربع نقاط عن جاره مانشستر سيتي الذي يسبقه قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

ورغم أن فرصة يونايتد في التقدم للمركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل تبدو مستحيلة الآن فإن فريق المدرب جوزيه مورينيو بوسعه تأمين المشاركة في البطولة الأوروبية الأولى للأندية بالفوز بلقب الدوري الأوروبي.

ويدخل يونايتد لقاء الإياب، الخميس المقبل، في ملعبه متقدما 1-صفر على سيلتا فيغو وهو مرشح بقوة للتأهل للمباراة النهائية التي ستقام في الـ 25 من مايو/ أيار الجاري.

وقال ماتا عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: “الآن نحن بصدد مواجهة سيلتا فيغو وعلينا التركيز على هذه المواجهة بداية من هذه اللحظة”.

وأضاف لاعب منتخب إسبانيا: “أمامنا بالفعل فرصة كبيرة للمنافسة في دوري أبطال أوروبا من خلال الدوري الأوروبي، لكن على مستوى الدوري الممتاز كل شيء وارد.. وسنحاول الفوز بمبارياتنا المتبقية وربما نتقدم للمربع الذهبي”.

وأكد ماتا أنه يسعى لمساعدة ناديه بعد العودة للتشكيلة للمرة الأولى منذ مارس/ آذار الماضي بسبب الإصابة.

وقال اللاعب الإسباني عن ذلك: “غبت عن الملاعب طوال الأسابيع القليلة الماضية لكني أحاول مساعدة النادي بأقصى قدر مستطاع.. لا تزال أمامنا مباريات في غاية الأهمية وسأبذل قصارى جهدي للفوز بها جميعا”.