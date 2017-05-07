“الشيكولاتة ” تثير أزمة في قمة آرسنال ومانشستر يونايتد (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

يبدو أن فوز آرسنال على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين كان سهلًا لدرجة أن بعض الطاقم الفني للمدفعجية تناولوا الشيكولاتة واحتسوا المياه الغازية خلال المباراة.

ورصدت الكاميرات 3 من أعضاء الجهاز المساعد للمدرب الفرنسي المخضرم يتناولون شيكولاتة “مالتيسير” بينما كان أحدهم يشرب زجاجة بيبسي كبيرة ويضعها بين قدميه.

ولم يكن من الواضح ما إذا كان الرجال الثلاثة من الطاقم المساعد لفينغر أو من إداريي الفريق لكن المؤكد أنهم ليسوا لاعبين.

وقال غاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق مستغربًا أثناء تحليله للمباراة عقب نهايتها في إحدى القنوات التلفزيونية بعد رؤيته المشهد: “هل يتناوبون مالتيسير بينهم على مقاعد البدلاء؟”

وأثارت هذه الواقعة الكثير من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بين جماهير الناديين.