مورينيو يفاوض هداف مانشستر سيتي

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

يواصل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، البحث عن بديل للمهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، الذي سيغيب عن الفريق لنهاية العام الحالي بسبب الإصابة، لكن هذه المرة قد يجد ضالته في الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم منافسه التقليدي مانشستر سيتي.

واعترف مورينيو بأن إبراهيموفيتش لن يعود إلى مستواه المعهود عقب الإصابة لذلك يبحث عن مهاجم بديل بنفس مستوى هداف يونايتد هذا الموسم برصيد 28 هدفا.

وبدأ المهاجم المخضرم، البالغ عمره 35 عاما، رحلة العلاج والتعافي من إصابة خطيرة في ركبته ورغم ذلك يسعى مورينيو لضم أغويرو البالغ عمره 28 عاما، خاصة بعدما أصبح بديلا في تشكيلة بيب غوارديولا بعد تألق البرازيلي غابرييل جيسوس.

واعترف المدرب الإسباني بأن أغويرو بات الخيار الثاني بعد جيسوس لذلك لن يمانع في التخلص منه مقابل نحو 55 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ أول ظهور له في سيتي في أغسطس/آب 2011 سجل أغويرو 120 هدفا بالدوري في 178 مباراة فقط لذلك يسعى يونايتد للتعاقد معه ليصبح ثاني لاعب يدافع عن ألوان الفريقين المتنافسين بعد مواطنه كارلوس تيفيز، الذي انتقل من يونايتد إلى سيتي عام 2009.

ويتفاوض يونايتد بالفعل مع أنطوان غريزمان، مهاجم أتليتكو مدريد، الذي يملك شرطا جزائيا في عقده مع النادي المدريدي يبلغ 89 مليون جنيه إسترليني أي أن أغويرو قد يكون بديلا في حال فشل صفقة الدولي الفرنسي.