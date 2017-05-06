ليستر سيتي يتقدم للنصف الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

تقدم ليستر سيتي حامل اللقب إلى النصف الأعلى من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ سبتمبر الماضي بعد فوز سهل 3/0 على واتفورد اليوم السبت.

ومع وجود الفريقين في منطقة الأمان افتقرت البداية للنشاط حتى هز ويلفريد نديدي الشباك بعد تمريرة عرضية من داني درينكووتر فشل دفاع واتفورد في إبعادها.

وبعدما ردت العارضة تسديدة رياض محرز في وقت مبكر سجل اللاعب الجزائري هدفًا في مباراته رقم 100 في الدوري الممتاز في الدقيقة 58 بعد خطأ من دفاع واتفورد.

وأكمل مارك أولبرايتون الثلاثية بتسديدة اصطدمت بالقائم ودخلت المرمى بعد هجمة مرتدة قادها جيمي فاردي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتقدم ليستر سيتي، الذي كان يحتل المركز 18 في فبراير، إلى المركز التاسع برصيد 43 نقطة من 35 مباراة متقدمًا بـ 3 نقاط على واتفورد صاحب المركز 15.

وسجل رايان شوكروس مدافع ستوك سيتي هدفًا بالخطأ في مرماه ليمنح مضيفه بورنموث التعادل 2/2 اليوم السبت ويؤكد بقاء أصحاب الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالموسم المقبل.

ولم يسجل ستوك سيتي أي هدف خارج ملعبه منذ يناير الماضي وأنهى لاعب الوسط ليس موسيت هذا الصيام بالتسجيل بطريق الخطأ في مرماه بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وتعادل جونيور ستانيسلاس لبورنموث بعد مرور ساعة من زمن اللقاء ثم سجل مامي بيرام ضيوف مهاجم ستوك سيتي هدفه الأول في الدوري الممتاز هذا الموسم.

واصطدمت تسديدة غوش كينغ بشوكروس لتغير الكرة اتجاهها نحو الشباك قبل 8 دقائق على النهاية ليحتل بورنموث المركز العاشر متقدمًا بـ 3 مراكز على ستوك.

وتعرضت آمال هال سيتي في تجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لضربة اليوم السبت بعدما استقبل هدفين من بيلي جونز وجيرمين ديفو ليخسر 2/0 أمام سندرلاند الذي هبط في وقت سابق.

ويتقدم هال سيتي بمركز واحد على منطقة الهبوط إذ يقبع في المركز 17 ولديه 34 نقطة من 36 مباراة بفارق نقطتين عن سوانزي سيتي صاحب المركز 18 والذي يستضيف إيفرتون اليوم أيضًا.

وافتتح الظهير الأيمن جونز التسجيل في الدقيقة 69 على عكس سير اللقاء ثم ضاعف ديفو التقدم في الوقت المحتسب بدل الضائع رغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت أنه كان في موقف تسلل.

وتألق جوردان بيكفورد حارس سندرلاند وأنقذ مرماه من العديد من الفرص ليحرم سام لوكاس ولازار ماركوفيتش وأبل هرنانديز من التسجيل.