لاعب توتنهام يعترف باستحالة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال إريك داير لاعب وسط توتنهام هوتسبير إن الخسارة أمام ويستهام يونايتد 1/0 أمس الجمعة وضعت فريقه أمام مهمة مستحيلة في سعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدا الحزن واضحًا على داير وزملائه عقب صفارة نهاية المباراة في استاد لندن بعد هدف حاسم لأصحاب الأرض من مانويل لانتسيني في الدقيقة 65 لتتبخر تقريبًا آمال توتنهام في اللحاق بتشيلسي المتصدر.

وكان بوسع توتنهام تقليص الفارق مع تشيلسي المتصدر لنقطة واحدة إذا انتصر في المباراة العاشرة على التوالي قبل 3 مباريات من النهاية.

ويمكن لتشيلسي التتويج باللقب في حال فوزه على ميدلسبرة ووست بروميتش ألبيون قبل المباراة المقبلة لتوتنهام مع مانشستر يونايتد في آخر لقاء على ملعبه وايت هارت لين يوم 14 مايو الحالي.

وقال داير “الأمر كان صعبًا بالفعل وبات أصعب الآن. الأمر مخيب للآمال. كنا نقدم أداءً رائعًا. جعلوا الأمر صعبًا للغاية علينا. دافعوا بكثافة ولم نصنع فرصا كافية.

“نجحنا في تقليص فارق النقاط إلى 4 فقط لكن بعد الخسارة الأمر يبدو مستحيلًا لكننا سنقدم كل ما لدينا في المباريات الثلاث المتبقية”.

وعلى النقيض من اليأس الذي سيطر على توتنهام فإن ويستهام ضمن بقاءه بين الكبار.

وأزاح هذا الفوز أيضًا الضغوط التي كان يتعرض له سلافن بيليتش مدرب ويستهام والذي كان مهددًا بالرحيل عن منصبه رغم قيادته الفريق لاحتلال المركز السابع في الموسم الماضي.

وقال مارك نوبل قائد ويستهام “يا لها من مباراة جعلتنا في أمان بالدوري. قلت من قبل إننا بحاجة أن نكون في قمة الأداء وهذا ما فعلناه. توتنهام فريق كبير وأعتقد أنه سيصبح فريقًا لا يقهر خلال أعوام قليلة. لكن كنا رائعين خلال المباراة”.

“الآن ضمنا البقاء ولو حصلنا على بعض النقاط الأخرى يمكننا أن ننهي الموسم متأخرين مركزًا أو اثنين عما حققناه في الموسم الماضي. أدعم سلافن بيليتش بقوة. هو شخص رائع”.