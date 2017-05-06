مانشستر سيتي يعزز آماله الأوروبية بفوز كاسح على كريستال بالاس

المصدر: لندن - إرم نيوز

عزز مانشستر سيتي آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل بفوزه الساحق 5/0 على كريستال بالاس اليوم السبت في المرحلة الـ 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واستعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد تعادلين متتاليين ولقن ضيفه درسًا قاسيًا بهذا الفوز الكبير وإن أهدر لاعبو المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا فرصة لتسجيل عدد أكبر كثيرًا من الأهداف.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 69 نقطة ليستعيد المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام ليفربول فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 38 نقطة في المركز السادس عشر بعدما مُنِيَ بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه مكتفيًا بهدف نظيف سجله الإسباني ديفيد سيلفا في الدقيقة الثانية (وبالتحديد بعد دقيقة و 12 ثانية فقط) ليكون الأسرع لمانشستر سيتي في الدوري منذ هدف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في مرمى نيوكاسل خلال فبراير 2015.

وفي الشوط الثاني، ترجم مانشستر سيتي تفوقه التام إلى 4 أهداف أخرى أحرزها البلجيكيان فينسنت كومباني وكيفن دي بروين ورحيم ستيرلنغ والأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي في الدقائق 49 و59 و82 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة على الترتيب.