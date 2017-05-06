مذيعة شهيرة تعتذر لتوتنهام بعد إهانته (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أثارت مذيعة في شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية سخط جماهير توتنهام هوتسبير، بعد خسارة الفريق بهدف نظيف أمام مضيفه وست هام يونايتد ليبتعد اللقب كثيرًا عن الفريق اللندني ويقترب أكثر من منافسه تشيلسي.

ومُنيت آمال توتنهام هوتسبير في إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بضربة قاصمة إذ انتهت سلسلة انتصاراته في تسع مباريات متتالية بالهزيمة أمام وست هام بهدف مانويل لانتسيني في الدقيقة 65 ليبتعد توتنهام عن التتويج بلقبه الأول منذ العام 1961.

وكان بوسع توتنهام تقليص الفارق مع تشيلسي المتصدر لنقطة واحدة إذا انتصر، لكن بدلاً من ذلك يبدو أن الفارق سيتسع لسبع نقاط قبل ثلاث مباريات على النهاية إذا تغلب تشيلسي بملعبه على ميدلسبره المتعثر، يوم الإثنين.

وكان توتنهام قد تعرض للطمة مماثلة العام الماضي بعد منافسة شرسة على اللقب مع ليستر سيتي لكنه أنهى الموسم في المركز الثالث خلف ليستر وآرسنال.

Rachel Riley calling Spurs ‘bottle jobs’ ???????????????? pic.twitter.com/rAIYJUNnc3 — Matt (@CFCMatt_) May 5, 2017

راشيل رايلي ضد توتنهام

وبعد المباراة أطلقت راشيل رايلي، مذيعة “سكاي سبورتس” والمشجعة المتحمسة لمانشستر يونايتد، تصريحات بدت مهينة لتوتنهام حينما وصفت الفريق بـ”الزجاجات” في إشارة إلى أن توتنهام لا يصمد للنهاية في المنافسة على اللقب وينكسر سريعا.

وانتشر هذا التعليق على الفور في وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع راشيل للاعتذار سريعًا لكن بعد منتصف ليلة السبت.

وبررت راشيل تعليقها السابق بشأن وصف الفريق اللندني بالزجاجات عبر عدة تغريدات على حسابها في تويتر، مؤكدة أنها مشجعة محايدة، خاصة أن يونايتد بعيد تمامًا عن الفوز باللقب ووصفت مشوار توتنهام خلال الموسم الحالي بالمذهل وأن وصفها هذا لا يحمل أي إهانة للفريق.

لكنها أكدت مجددًا أن خسارة توتنهام أمام وست هام يونايتد قربت تشيلسي كثيرًا من اللقب، حيث يحتاج للفوز فقط على ميدلسبره ثم وست بروميتش ألبيون للتتويج بلقبه الثاني في ثلاث سنوات.