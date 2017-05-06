إبراهيموفيتش يتفوق على روني بقائمة الأغنى في بريطانيا

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

احتل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد، مكان قائده واين روني في المركز الثاني في قائمة أغنى اللاعبين في بريطانيا.

وقُدّرت ثروة إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 35 عامًا، بمبلغ 110 ملايين جنيه إسترليني ما جعله يتفوق على روني (93 مليون جنيه إسترليني) في أحدث قائمة للرياضيين الأغنى في بريطانيا.

وحلَّ إبراهيموفيتش في المركز الثاني خلف بطل العالم في سباقات فورمولا1 ثلاث مرات لويس هاميلتون، ومتفوقًا على روني صاحب المركز الثالث.

ورغم أن أرباح روني زادت العام الماضي بنحو 11 مليون إسترليني، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لحرمان زميله من دخول القائمة.

ويحصل إبرا على 220 ألف إسترليني كراتب أسبوعي في أولد ترافورد، بالإضافة إلى أرباحه الطائلة التي حصل عليها من انتقالاته الكثيرة طوال مسيرته.

ويملك إبراهيموفيتش علامة تجارية في السويد كما يحصل على أرباح كبيرة من عقود رعاية بينها شركة “نايكي” الأمريكية.

ويظهر في القائمة أيضًا جوزيه مورينيو وبيب غوارديولا، مدربا مانشستر يونايتد وسيتي على الترتيب، وكذلك غاريث بيل، جناح ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثامن متفوقًا على مورينيو، صاحب المركز السابع.

ورغم اعتزال جنسون باتون سباقات فورمولا1، إلا أنه ما زال في المركز الرابع، بينما حلق هاميلتون في الصدارة برصيد 131 مليون إسترليني.