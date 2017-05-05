مورينيو يستفز فينغر قبل مواجهة مانشستر يونايتد وآرسنال

المصدر: لندن - إرم نيوز

يجري جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد تغييرات في تشكيلته الأساسية في مباراته ضد آرسنال بعد غدٍ الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب مواجهة سيلتا فيغو الإسباني في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي.

وفاز مانشستر يونايتد 1/0 على الفريق الإسباني أمس الخميس، لكن في ظل وجود واين روني وخوان ماتا ومايكل كاريك وديفيد دي خيا وكريس سمولينغ على مقاعد البدلاء في إسبانيا، فإن المدرب البرتغالي يمكنه الاعتماد على تشكيلة قوية أمام خصمه القديم آرسين فينغر.

وأبلغ مورينيو الصحفيين: “سأقوم بتغيير التشكيلة التي تواجه آرسنال.. لذا أعتقد أن (فينغر) سيكون سعيدًا للغاية”.

وأضاف: “سنحاول الفوز… لن نكون لقمة سائغة أمام آرسنال. سنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية”.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول الترتيب متفوقًا بـ 5 نقاط على آرسنال صاحب المركز السادس ويبتعد بنقطة وحيدة ومركز واحد خلف مانشستر سيتي. وقال مورينيو إنه فقد الأمل تقريبًا في التأهل لدوري أبطال أوروبا من خلال إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وتابع: “أعتقد أن مباراة سوانزي الأخيرة (التي انتهت بالتعادل 1/1) كانت فرصتنا الأخيرة للمنافسة على مركز في المربع الذهبي.. لذا سأريح اللاعبين”.

وتحدث فينغر أمس الخميس عن تهدئة الأجواء مع مورينيو الذي هزمه المدرب الفرنسي مرة واحدة في 15 مباراة في لقاء درع المجتمع عام 2015 والذي دخل معه في العديد من المشاحنات الكلامية.

وقال مورينيو: “إنه ليس في حاجة (لتهدئة الأجواء). ليس في حاجة لذلك فلا يوجد مشكلة”.

وأضاف: “في المباراة الأخيرة في أولد ترافورد.. تصافحنا قبل اللقاء وبعده. أتذكر أنني قابلته في الممر المؤدي لقاعة المؤتمرات الصحفية.. تصافحنا مجددًا”