مانشستر يونايتد يقتنص فوزًا ثمينًا من ميدان سيلتا فيغو في نصف نهائي الدوري الأوروبي

المصدر: مدريد - إرم نيوز

وضع مانشستر يونايتد الإنجليزي قدمًا في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، بعدما انتزع فوزًا ثمينًا 1/0 من مضيفه سيلتا فيغو الإسباني في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة اليوم الخميس.

وتقمص النجم الشاب ماركوس راشفورد دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 67 عبر ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة.

ويكفي مانشستر يونايتد التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة التي ستقام في معقله (ملعب أولد ترافورد) يوم الخميس المقبل للصعود إلى النهائي، فيما يتعين على سيلتا فيغو الفوز بهدفين نظيفين، أو بفارق هدف وحيد شريطة نجاحه في تسجيل هدفين على الأقل، لمواصلة مغامرته في المسابقة.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين فريقي أياكس أمستردام الهولندي وليون الفرنسي في المباراة النهائية التي ستقام في العاصمة السويدية ستوكهولم في 24 مايو الجاري.

ويمتلك أياكس الحظوظ الأوفر للصعود إلى النهائي، عقب فوزه الكبير 4/1 على نظيره الفرنسي في مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة الهولندية أمستردام أمس الأربعاء.

ويطمح مانشستر يونايتد في التتويج بالبطولة من أجل ضمان التأهل مباشرة إلى مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، في ظل نتائجه المهتزة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرلغ) هذا الموسم.

ويقبع مانشستر يونايتد في المركز الخامس حاليًا بترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة واحدة خلف جاره اللدود مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الرابع، الذي يتعيّن على صاحبه خوض الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال الموسم المقبل.