مسعود أوزيل يهاجم جماهير آرسنال

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

استهدفت بعض جماهير آرسنال الإنجليزي لاعبها الدولي الألماني مسعود أوزيل وانتقدته بشدة واتهمته بالكسل وعدم بذل المجهود الكافي خلال المباريات.

وخسر آرسنال 2/0 أمام غريمه اللندني توتنهام الأحد الماضي بفضل هدفين سجلهما ديلي آلي وهاري كين في الشوط الثاني.

وقال أوزيل عقب الانتقادات الأخيرة “بعض الناس مثلي وبعضم لا. وبعضهم لا يعجبهم تصرفاتي لكني لا أهتم بذلك. هذا أنا ولن أغيّر طريقتي أو أسلوبي”.

وأضاف في حوار مع موقع “غول” “التوقعات كانت عالية للغاية بالنسبة لي في كل مكان لأني لاعب يمكنه أن يحدث الفارق. يجب عليك التعامل مع هذه الضغوط التي دائمًا ستكون موجودة وكذلك سيكون هناك الإشادة لكن المهم ما يقوله المدرب لي وهذا ما قلته في أكثر من مناسبة”.

وأعرب الدولي الألماني ولاعب ريال مدريد السابق عن غضبه من الجماهير قائلًا “ما لا أستطيع أن أفهمه هو عندما يقول الناس انظروا إنه لا يجري بالقدر الكافي ولا يبذل مجهودًا. لو رأيتهم إحصائياتي يمكن أن تكتشف أني أركض كثيرًا وأبذل مجهودًا كبيرًا”.

من جهة أخرى قال آرسين فينغر مدرب آرسنال إن فريقه بحاجة للظهور بأفضل أداء ممكن حتى في حال اعتماد مانشستر يونايتد على تشكيلة أضعف عندما يتواجهان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

ويحتاج الفريقان للانتصار في ظل سعيهما للتأهل‭ ‬لدوري أبطال أوروبا إذ يواجه آرسنال خطر الابتعاد عن المربع الذهبي لأول مرة منذ 20 عامًا.

وألمح جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بأنه يعطي الأولوية للدوري الأوروبي حيث يتطلع للتتويج باللقب والتأهل مباشرة لدوري الأبطال لكن، فينغر لا يعتقد أن هذا سيعطي الكلمة العليا لآرسنال.

وقال فينغر في مؤتمر صحفي اليوم الخميس “سنفكر في أنفسنا فقط ولن ننظر لتشكيلة أضعف لمانشستر يونايتد”.

وأضاف “نعرف أنهم يمتلكون فريقًا رائعًا لكن الفوز لن يتحقق إلا بعد أداء نموذجي”.

وفاز آرسنال 7 مرات في آخر 16 مباراة بجميع المسابقات مما يزيد الضغط على النادي لاستبدال فينغر الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وسبق لفينغر (67 عامًا) أن قال إنه سيحسم مستقبله في مارس أو أبريل لكن المدرب الفرنسي قال اليوم: “نحن الآن في مايو وهذا يعني أنني أخطأت”.