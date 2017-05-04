غريزمان يُكلف مانشستر يونايتد 170 مليون استرليني

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

وافق مانشستر يونايتد على الشروط الشخصية للفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتليتكو مدريد تمهيدًا لانتقاله للنادي الإنجليزي الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة “صن” البريطانية عن أن الصفقة لمدة خمس سنوات يحصل بموجبها مهاجم الفريق الإسباني على 280 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا فضلًا عن دفع يونايتد 89 مليون جنيه استرليني قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب ما يعني أن الصفقة قد تتجاوز 170 مليون استرليني بعد إضافة الرواتب والمكافآت.

والدولي الفرنسي البالغ عمره 26 عامًا هو المهاجم الأول على قائمة جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي ليونايتد القادر على تعويض غياب زلاتان إبراهيموفيتش الذي سيبتعد عن الملاعب لنهاية العام الحالي بسبب الإصابة كما أن النادي الإنجليزي يرغب في تشكيل فريق قادر على استعادة لقب البريميرليغ.

وأعرب غريزمان الموسم الماضي للصحيفة ذاتها عن تحفظه بشأن الانتقال ليونايتد بسبب عدم ضمان الفريق الظهور في دوري الأبطال الموسم المقبل لكنه حصل على تأكيدات بشأن التعاقدات الأخرى وزيادة العرض المقدم له حتى يرضى بالصفقة.

وبالطبع أتلتيكو أعد نفسه للبحث عن بديل لغريزمان وقد وضع بالفعل الكسيس سانشيز مهاجم آرسنال وألكسندر لاكزيت مهاجم ليون الفرنسي كبديلين محتملين لغريزمان.

ويستعد يونايتد حاليًا لإنهاء الصفقة بمجرد فتح فترة الانتقالات بنهاية الشهر الحالي ، حيث يريد مورينيو أن ينضم اللاعب للمعسكر الخارجي للفريق في يوليو/تموز المقبل.

ورغم أن بوغبا انتقل ليوناتيد من يوفنتوس العام الماضي مقابل نفس قيمة صفقة غريزمان إلا أن الأخير سيحصل على 60 ألف استرليني اسبوعيًا أكثر من مواطنه الذي انتقل ليونايتد مقابل 89 مليون استرليني أيضًا.