مانشستر يونايتد يتلقى دفعة كبيرة قبل موقعة سيلتا فيغو

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تلقى مانشستر يونايتد أنباء سارة قبل لقاء سيلتا فيغو في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي بعودة بول بوغبا وإريك بيلي وكريس سمالينغ وفيل جونز للتدريب، اليوم الأربعاء.

وبيلي ولوك شو آخر المنضمين لقائمة المصابين في يونايتد عندما خرجا من الملعب خلال التعادل مع سوانزي سيتي بالدوري، يوم الأحد الماضي.

وقد يبتعد شو عن الملاعب لنهاية الموسم لكن يبدو أن الدولي الإيفواري لم يتعرض لإصابة خطيرة حيث عاد للتدريب مع زملائه، يوم الأربعاء.

ولم يشارك سمالينغ أو جونز مع الفريق منذ إصابتهما في الركبة والقدمين على الترتيب خلال وجودهما مع المنتخب الإنجليزي في منتصف مارس/آذار الماضي.

ورغم توقعات البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للشياطين الحمر، غياب اللاعبين عن مباراة سيلتا فيغو إلا أنه باتت أمامه خيارات كثيرة.

إذ يأمل المدير الفني ليونايتد في أن يستفيد من خدمات بوغبا ومروان فيلايني ضمن التشكيلة التي سيخوض مواجهة خارج ملعبه أمام سيلتا فيغو.

بوغبا كان قد غاب عن صفوف الفريق خلال آخر مواجهتين له بسبب الإصابة، بينما غاب فيلايني بسبب الإيقاف عقب تعرضه للطرد في ديربي مانشستر ويسري هذا الإيقاف محليًا فقط، وبالتالي يمكنه المشاركة في المواجهة التي ستقام على ملعب بالاديوس.

خوان ماتا جلس كبديل دون أن يشارك في مباراة التعادل بنتيجة 1-1 مع سوانزي سيتي ويمكنه المشاركة في المواجهة بعد تعافيه من إصابة الفخذ.