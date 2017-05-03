نجم إيفرتون يدخل مستشفى الأمراض العقلية.. تعرف على السبب

المصدر: لندن - إرم نيوز

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عن دخول لاعب الفريق آرون لينون لمستشفى الأمراض العقلية بعد شكوك حول حالته النفسية.

وقالت شرطة المدينة إنه في الساعة 4:35 تم إبلاغهم بالحالة وعلى الفور تم التحفظ عليه وإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية لتقييم حالته.

ويرجح البعض سبب الحالة التي وصل لها اللاعب ذو الـ30 عاماً هي الاكتئاب الذي يكون لازمه أخيراً بسبب عدم استقراره ومشاركته مع الفريق.

وانتقل لينون لصفوف إيفرتون في صيف 2015 قادماً من توتنهام، ولكن لم يشارك منذ فبراير الماضي، ويعد لينون من أسرع لاعبي العالم.

وأعلن نادي إيفرتون في بيان رسمي عن دعمه الكامل للاعب ولزوجته وأسرته متمنين له الشفاء العاجل.