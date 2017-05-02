سيلتا فيغو يسعى إلى تحقيق مفاجأة أمام مانشستر يونايتد المبتلى بالإصابات

المصدر: مدريد – إرم نيوز

يثق سيلتا فيغو أنه يملك القوة الذهنية اللازمة لتحقيق مفاجأة أمام مانشستر يونايتد، المبتلى بالإصابات، في قبل نهائي الدوري الأوروبي، وفقًا لمهاجم الفريق الإسباني جون جيديتي.

ولم يحرز سيلتا فيغو أي لقب أوروبي كبير، بينما فاز يونايتد بكأس أوروبا ثلاث مرات.

وقال السويدي جيديتي، وهو لاعب سابق في مانشستر سيتي، لموقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت قبل لقاء الذهاب في إسبانيا، غدًا الأربعاء: “أعتقد أننا من خلال العقلية التي بنيناها هنا.. لا يوجد مستحيل”.

وأضاف: “ربما نكون ناديًا صغيرًا وفريقًا لا يعرفه كثيرون.. لكننا أيضا نعرف مدى جودتنا”.

وتابع: “لهذا السبب فزنا على برشلونة لعامين على التوالي.. أخرجنا ريال مدريد من كأس الملك.. وفزنا على أتلتيكو مدريد.. وأظهرنا أننا فريق جيد”.

وخسر سيلتا فيغو، صاحب المركز 11 في الدوري الإسباني، 3-صفر أمام أتليتيك بيلباو، يوم الأحد، لكن المدرب إدواردو بريتسو أراح العديد من اللاعبين ومنهم المهاجم إياغو أسباس.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو يكافح ضد عدد كبير من الإصابات.

وأصيب المدافعان إيريك بيلي ولوك شو خلال التعادل 1-1 مع سوانزي سيتي يوم الأحد لينضما إلى قائمة المصابين وفيها أيضًا زلاتان إبراهيموفيتش وكريس سمولينغ وفيل جونز وماركوس روخو وتيموثي فوسو-منساه.

وأصبح بول بوغبا، لاعب وسط منتخب فرنسا، جاهزًا بعد تعافيه من الإصابة.

ويواجه يونايتد، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وربما يكون أمله الوحيد في اللعب في المسابقة عن طريق الفوز بالدوري الأوروبي وهو لقب لم يحققه من قبل.

لكن الإسباني خوان ماتا حذر زملاءه من أن التفوق على فريق المدرب بريتسو لن يكون سهلاً.

وقال ماتا: “إنه واحد من الفرق التي تلعب كرة قدم جيدة في إسبانيا.. وليس فقط هذا الموسم، والعودة إلى أسبانيا ستكون استثنائية بالنسبة لي لكنها صعبة في الوقت نفسه، يجب أن نقدم أفضل ما لدينا حتى نستطيع الفوز عليهم”.

ويتطلع يونايتد للانضمام لمجموعة صفوة تضم الأندية التي فازت بدوري الأبطال (كأس أوروبا سابقًا) وكأس أوروبا للأندية أبطال الكأس والدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي سابقًا).

والفرق الأخرى التي حققت هذا الإنجاز هي: أياكس أمستردام، الذي يلتقي مع أولمبيك ليون في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي، وتشيلسي وبايرن ميونخ ويوفنتوس.