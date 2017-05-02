لوك شو يغيب عن مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم

المصدر: لندن - إرم نيوز

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن لوك شو، ظهير مانشستر يونايتد، سيستشير أخصائيا بعدما أصيب في أربطة القدم خلال مواجهة سوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وترك شو الملعب بعد تسع دقائق من بداية المباراة التي أقيمت باستاد أولد ترافورد، يوم الأحد الماضي، وقال المدرب جوزيه مورينيو بعد التعادل 1-1 إنه يشك في أن إصابة اللاعب البالغ عمره 21 عاما “خطيرة”.

ولدى يونايتد، الذي فقد كذلك إيريك بيلي للإصابة خلال المباراة، قائمة طويلة من المصابين إذ يفتقد أيضا فيل غونز وكريس سمولينغ وماركوس روخو إلى جانب الهداف زلاتان إبراهيموفيتش.

ومر شو بمرحلة صعبة منذ تعافيه من كسر مضاعف في الساق أبعده عن المنافسات لنحو عام إذ شكك مورينيو علنا في التزامه وطموحه في وقت سابق هذا الموسم.

وسيواجه يونايتد، صاحب المركز الخامس في الدوري بفارق نقطة وحيدة ومركز واحد خلف مانشستر سيتي مع تبقي أربع مباريات، سيلتا فيغو في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي في إسبانيا، بعد غد الخميس.