مانشستر يونايتد يخوض الدوري الإنجليزي بفريق الشباب في هذه الحالة

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إنه سيدفع بتشكيلة من اللاعبين الشباب في آخر مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم أمام كريستال بالاس إذا تأهل لنهائي الدوري الأوروبي.

ويتأخر يونايتد خامس الترتيب بنقطة واحدة وبمركز واحد خلف جاره مانشستر سيتي وسيعتمد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باعتباره أحد أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري على تعثر سيتي أو ليفربول الثالث في المباريات المقبلة.

وقبل أربع مباريات من النهاية لم يلعب يونايتد بعد مع توتنهام الثاني وآرسنال السادس لكنه يستطيع أن يحجز مكانه أيضا في دوري الأبطال بالفوز بالدوري الأوروبي.

وسيقابل سيلتا فيغو الإسباني في ذهاب الدور قبل النهائي يوم الخميس.

وأبلغ مورينيو موقع النادي على الإنترنت “إذا فزنا على سيلتا وصعدنا إلى النهائي في (24 مايو) في هذه الحالة وهو أمر افتراضي سنلعب بالصف الثاني.

“سيقام نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء وسنلعب مع كريستال بالاس يوم الأحد وبالتالي سنخوض النهائي ونحن نواجه عواقب قد تكون وخيمة.

“ربما أطلب من نيكي بات (مدرب فريق الشباب) والطاقم المعاون اللعب أمام كريستال بالاس وأتمنى الا يحتاج بالاس الى هذه المباراة للبقاء في الدوري الممتاز لانه سيكون من السيئ جدا أن نلعب بفريق تحت 23 عاما أمام منافس يحتاج لنقاط”.

وسيعود ثنائي خط الوسط بول بوغبا ومروان فيلايني أمام سيلتا فيغو.

وقال مورينيو “سيعود فيلايني وبوغبا في هذه المباراة لأننا لا نملك خيارات كثيرة”.

وسيحل يونايتد ضيفا على آرسنال في الدوري يوم الأحد.