ليفربول ينفرد بالمركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

انفرد فريق ليفربول بالمركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفضل فوزه الصعب على مضيفه واتفورد 1/0 اليوم الإثنين في المرحلة الـ 35 من المسابقة.

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه الألماني الدولي إيمري كان، الذي سجل هدف الحسم للفريق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر تسديدة خلفية مزدوجة.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 69 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع وأربع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.

وتجمد رصيد واتفورد عند 40 نقطة ليبقى في المركز الثالث عشر.