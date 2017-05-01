غوارديولا: مباريات مانشستر سيتي على أرضه حاسمة

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن آمال فريقه في إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري الانجليزي الممتاز تعتمد على نتائج مبارياته المتبقية على أرضه، وذلك بعد تعادله 2-2 مع ميدلسبره قبل الأخير.

ويتساوى سيتي، صاحب المركز الرابع، في النقاط مع ليفربول الثالث ويتفوق بنقطة على مانشستر يونايتد الذي تعادل -أيضا- مع سوانزي سيتي المهدد بالهبوط، أمس الأحد.

وخسر سيتي مباراة واحدة فقط في الدوري على أرضه هذا الموسم وسيلعب ثلاثا من أربع مباريات متبقية له في الدوري على ملعب الاتحاد.

وقال غوارديولا: “يعتمد تأهلنا على نتائج مباريتنا في ملعب الاتحاد إذ تتبقى لنا ثلاث مواجهات هناك”.

وتابع: “تنتظرنا مباريات صعبة.. الكل سيواجه مباريات صعبة وسنتعامل معها مباراة تلو الأخرى”.

ويستضيف سيتي، يوم السبت، منافسه كريستال بالاس، العائد إلى التألق بعدما فاز على ثلاث من أول ست فرق في الترتيب في شهر أبريل/ نيسان، قبل أن يقابل ليستر سيتي، حامل اللقب، ووست بروميتش ألبيون، صاحب المركز الثامن، وسينهي موسمه في ضيافة واتفورد في الـ 21 من مايو/ آيار.