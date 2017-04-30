تحرك غريب لهيريرا يتسبب في هز شباك مانشستر يونايتد (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

أثار لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا الكثير من الجدل عندما ترك مكانه في حائط الصد خلال استعداد الأيسلندي الدولي جيلفي سيغوردسون لاعب سوانزي سيتي لتسديد ركلة حرة على مرمى مانشستر يونايتد وعاد لخط المرمى قبل أن يعود للحائط مجددا لكن بعد استبدال مكانه.

الغريب في الأمر أن هيريرا عندما عاد للحائط وقف في مكان مختلف عن الذي كان يقف فيه ليسدد سيغوردسون الركلة نحو شباك دي خيا من المكان السابق لهيريرا.

وربما لو وقف هيريرا مكانه ولم يتحرك للعودة للمرمى كان حينها تصدى لتسديدة لاعب سوانزي سيتي لكن يبدو أنه تلقى تعليمات من مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

ومن المؤكد أن هذا الأمر سيثير الكثير من الأسئلة خلال الأيام القليلة المقبلة حيث لن يفوت الصحفيون هذا الأمر في أول مقابلة مع مورينيو.

وتلقت آمال مانشستر يونايتد في إنهاء البريميرليغ بين المراكز الأربعة الأولى ضربة قوية بتعادله بهدف مقابل هدف مع ضيفه في المباراة العاشرة التي يتعادل خلالها فريق مورينيو في أولد ترافورد بالدوري هذا الموسم.

واستمرت معانات الشياطين الحمر مع الإصابات عقب خروج المدافعين لوك شوك وإيريك بيلي من الملعب خلال المباراة لينضما إلى زلاتان إبراهيموفيتش وماركوس روخو وكريس سمولينغ وبول بوغبا وفيل جونز.