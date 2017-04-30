اقتحام الجماهير للملعب يلغي مباراة في إنجلترا (فيديو وصور)

المصدر: إرم نيوز

اقتحمت جماهير فريق ليتون أورينت، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزية، ملعب المباراة مع الضيف فريق كولشيستر؛ ما تسبب في إلغاء اللقاء، أمس السبت.

ويحتل فريق أورينت المركز الأخير في دوري الدرجة الثالثة بـ36 نقطة من 44 مباراة، وضمن الهبوط خارج تصنيفات المحترفين للمرة الأولى في 112 عاما، لذا قررت الجماهير الاعتراض على نتائج الفريق في المباراة الأخيرة لهم على أرضهم هذا الموسم، فنزلت إلى الملعب عندما كان أورينت متأخرا بثلاثة أهداف لهدف، معبرة عن غضبها بهذه الطريقة.