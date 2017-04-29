ما علاقة أصغر أبناء جيرارد بميسي؟ (صورة)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

فاجأ ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، العالم بإعلان ولادة زوجته طفلًا أسماه ليو، وهو الاسم المختصر لليونيل ميسي هداف برشلونة التاريخي وقائد منتخب الأرجنتين.

وأعلن جيرارد صباح السبت أن زوجته أليكس قد أنجبت طفلًا، ولكن ترددت الكثير من الأقاويل بشأن اسم الطفل لكن بعد وقت قصير أعلن قائد ليفربول السابق أن اسمه ليو.

ومع إعلان جيرارد البالغ عمره 36 عامًا في وقت سابق أن نجم برشلونة هو “أفضل لاعب في التاريخ” لم تتردد الجماهير في الاستنتاج أن لاعب لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي السابق أطلق هذا الاسم على نجله تيمنًا بميسي.

سواء كان هذا الأمر عن قصد أم غير ذلك، يبقى أن اسم الطفل ليو، وهو اختصار اسم ليونيل ميسي هداف برشلونة على مر التاريخ.