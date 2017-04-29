هل طلب دي خيا مغادرة مانشستر يونايتد والانضمام لريال مدريد؟

المصدر: لندن - إرم نيوز

نفت صحيفة “ديلي تليغراف” الإنجليزية، نقلاً عن مصدر داخل نادي مانشستر يونايتد، الأخبار المتداولة مؤخرًا حول طلب ديفيد دي خيا، حارس “الشياطين”، من إدارة النادي الموافقة على العرض المقدم من ريال مدريد لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت صحيفة “ماركا” المدريدية، أشارت مؤخرًا إلى أن حارس أتلتيكو مدريد السابق يرغب في العودة إلى العاصمة الإسبانية، لذا يرحب بالانتقال إلى الريال، وقالت إنه اتفق مع الملكي على البنود الشخصية في عقده، ويتبقى موافقة الشياطين الحمر على مغادرته، وإنه طلب من إدارة النادي الإنجليزي الرحيل.

وقالت “تليغراف” إنه على الرغم من أن دي خيا لم يبدِ أي رغبة في الرحيل، فإن إدارة اليونايتد تسعى للتعاقد مع حارس في الميركاتو الصيفي تحسبًا لانتقال الحارس المتألق إلى الميرينغي، حيث إن إدارة النادي الإسباني متمسكة بالتعاقد مع الحارس الذي فشلت صفقة ضمه قبل عامين، وترصد مبلغًا ضخمًا يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني، من أجل إتمام الصفقة.

كذلك يسعى جوزيه مورينيو، المدير الفني للشياطين الحمر، لاستغلال رغبة الريال ناديه السابق في التعاقد مع دي خيا، ومن الممكن أن يشترط القيام بصفقة تبادلية يحصل من خلالها مورينيو على خدمات ألفارو موراتا، مهاجم الملكي، لترميم هجوم الفريق، مقابل التفريط في دي خيا.

وكان الريال قريبًا من ضم دي خيا في صيف 2015 في صفقة تبادلية بانتقال كيلور نافاس حارس الميرينغي إلى يونايتد، إلا أن الصفقة لم تتم بعدما أرسلت إدارة اليونايتد أوراق الصفقة إلى إسبانيا في آخر لحظات اليوم الأخير في سوق الانتقالات الصيفية، ليتعذر على الملكي قيد اللاعب في صفوفه.

يذكر أن دي خيا، صاحب الـ26 عامًا، انضم إلى قلعة أولد ترافورد في صيف 2011 قادما من الأتليتي مقابل 25 مليون يورو، وكان جدد عقده في سبتمبر 2015 بعد فشل صفقة انتقاله للريال ليمتد حتى يونيو 2019.