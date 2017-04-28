واين روني يرفض فكرة الاعتزال رغم تجاهل مورينيو

المصدر: لندن - إرم نيوز

يثق واين روني قائد مانشستر يونايتد في قدرته على الاستمرار في اللعب على أعلى مستوى لعامين أو 3 آخرين على الرغم من جلوسه لفترات طويلة الموسم الجاري على مقاعد البدلاء أو غاب بسبب الإصابات.

وخاض روني 31 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم نزل بديلًا في معظمها حيث اعتمد جوزيه مورينيو بشكل أكبر على الهداف زلاتان إبراهيموفيتش قبل أن تنهي إصابة خطيرة في الركبة موسم اللاعب السويدي البالغ من العمر 35 عامًا.

كما عانى روني، الذي خاض مباراته الرابعة في 3 أشهر في انتصار مانشستر يونايتد 2/0 على بيرنلي يوم الأحد، من تكرر الإصابات خلال الموسم.

وردًا على سؤال بشأن قدرته على الاستمرار لعامين آخرين أو 3 أجاب روني لشبكة “سكاي سبورتس”: “نعم وربما لفترة أطول. أنا في 31 من عمري ولم أكبر في السن بعد”.

وتابع “من يدري. قد أستفيد من عدم خوض الكثير من المباريات هذا الموسم”.

وقال روني إن خبرته قد تساعد مانشستر يونايتد على إنهاء الموسم بقوة حيث يسعى للفوز بالدوري الأوروبي والحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز.

وقال “أشعر أنني أستطيع إضافة المهارة والهدوء والخبرة والقدرة على التصرف في المواقف المختلفة للفريق. الفوز بالدوري أو إنهاء الموسم بين الأربعة الكبار أو بلوغ النهائي كلها خبرات كبيرة أستطيع أن أقدمها للفريق”.

وأضاف “العودة للعب أمر رائع وأتمنى أن أترك بصمة في المباريات التي سألعبها من الآن وحتى نهاية الموسم”.

“تركيزي حاليًا ينصب على مساعدة الفريق على بلوغ نهائي الدوري الأوروبي والفوز به ومساعدة الفريق على إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل”.

ويستضيف مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس منافسه سوانزي سيتي المهدد بالهبوط يوم الأحد.