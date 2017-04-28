استجواب لاعب نيوكاسل السابق بسبب تهرب ضريبي

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال سيلفان مارفو المدافع السابق في نيوكاسل يونايتد المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم إن محققين فرنسيين استجوبوه بشأن انتقاله من ستاد رين الفرنسي للنادي الإنجليزي في 2011.

وداهم مسؤولو الضرائب مقري ناديي ويستهام يونايتد ونيوكاسل يوم الأربعاء الماضي في إطار تحقيقات موسعة واعتقلوا عدة أشخاص للاشتباه في تورطهم في تزوير بيانات خاصة بضريبة الدخل والتأمين الوطني.

وقال مارفو، الذي يلعب حاليًا في لوريان، إنه لا يمتلك قدرًا كبيرًا من المعلومات ولكنه تعاون بشكل كامل.

وذكر مارفو في بيان “سار الأمر على نحو جيدٍ وتعاونت بصورة تامة مع المحققين… في قضية لدي تفاصيل بسيطة للغاية عنها.. وتحديدًا ملابسات انتقالي لنيوكاسل في 2011”.

وأضاف “سأواصل التعاون مع المحققين”.