فينغر يحدد هدف آرسنال في الأمتار الأخيرة للدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال آرسين فينغر مدرب آرسنال، اليوم الجمعة، إن الفريق لا يزال بإمكانه إنهاء الموسم ضمن أول 3 مراكز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذا فاز بالمباريات المتبقية بداية بمواجهة توتنهام هوتسبير في قمة شمال لندن بعد غدٍ الأحد.

ويسعى توتنهام ثاني الترتيب لتحقيق الفوز في استاد وايت هارت لين للضغط على تشيلسي المتصدر الذي يبتعد عنه بفارق 4 نقاط.

وقال فينغر في مؤتمر صحفي: “أتوقع مباراة مفتوحة.. ويتسم فيها الفريقان بالالتزام”.

وأضاف: “سيكون الإيقاع مرتفعًا وقد تشهد المباراة أهدافًا لأن الفريقين يلعبان بأسلوب هجومي”.

ويحقق توتنهام بقيادة ماوريسيو بوكيتينو أفضل سجل على ملعبه في الدوري هذا الموسم إذ فاز 15 مرة في 17 مباراة.

وسجل المهاجم هاري كين هدفًا في الشوط الثاني ليدرك التعادل ويمنح فريقه نقطة أمام آرسنال في الدور الأول.

ويبتعد آرسنال بفارق 6 نقاط عن ليفربول ثالث الترتيب وتتبقى له مباراتان مؤجلتان ويتأخر خلف فريقي مانشستر ولكن فينغر يثق بقدرة آرسنال على تخطي هذه الفرق.

وأضاف فينغر الذي يخوض قمة شمال لندن للمرة 50: “لم يتحدد أصحاب أول 3 مراكز بصورة نهائية”.

وتابع: “لدينا فرصة لإنهاء الموسم ضمن أول 3 مراكز إذا فزنا بمبارياتنا لتجنب الحسابات”.