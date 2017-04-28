تشيلسي وتوتنهام يخوضان جولة حاسمة في صراع الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

عندما تنطلق منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت، لن تسلط الأضواء فقط على صراع القمة بين تشيلسي المتصدر وملاحقه توتنهام وإنما سيحظى صراع القاع بنصيب من الاهتمام ، حيث يقف سندرلاند على حافة الهبوط من الدوري الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز الأول بفارق أربع نقاط أمام توتنهام صاحب المركز الثاني، بعد أن حقق كل من الفريقين الفوز في مباراته بالمرحلة الماضية ، لكن كلا منهما سيواجه اختبارا صعبا مساء الأحد ، حيث يحل تشيلسي ضيفا على إيفرتون ويلتقي توتنهام مع أرسنال صاحب المركز السادس.

وقال كريستيان إريكسن، لاعب خط وسط توتنهام، بعد أن حقق الفريق أمس الأول الأربعاء انتصاره الثامن على التوالي في الدوري بتغلبه على كريستال بالاس “يجب أن نركز على أنفسنا ، بالطبع نحتاج أن يهدر تشيلسي بعض النقاط ، ولكن كي نستغل أي فرصة ، علينا مواصلة الانتصارات.”

وأضاف “هذه النتيجة (الفوز على كريستال بالاس في عقر داره 1 / صفر) تمنحنا دفعة ثقة قبل المباريات الخمس الأخيرة.”

أما تشيلسي ، الذي تغلب على ساوثهامبتون مساء الثلاثاء ، فيمكنه تعزيز موقعه في الصدارة لساعات على الأقل ، عندما يحل ضيفا على إيفرتون.

ورغم أن تشيلسي تلقى خمس هزائم خلال آخر سبع مباريات له على ملعب إيفرتون في الدوري ، يتطلع الفريق اللندني إلى تحقيق نتيجة إيجابية يضاعف بها الضغوط على توتنهام، الذي يخوض مباراته أمام أرسنال بعدها بساعات.

وقال إدين هازارد، لاعب خط وسط تشيلسي “دائما ما يكون أمرا جيدا أن نلعب قبل توتنهام ، كي نزيد الضغوط عليه.. سنتابع مباراته ونرى ما سيحدث.”

أما سندرلاند ، الذي أفلت من الهبوط في المواسم الأخيرة ، فربما يعانده الحظ هذا الموسم ، حيث يحتل المركز العشرين الأخير وبات على حافة الهبوط.

وبعد الهزيمة في المرحلة الماضية أمام ميدلسبروه ، صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير ، بات سندرلاند متأخرا بفارق 12 نقطة عن أقرب المراكز التي تضمن لأصحابها المنافسة بالدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وسيحسم هبوط سندرلاند في حالة هزيمته أو تعادله أمام بورنموث غدا السبت إلى جانب هال سيتي ، صاحب المركز السابع عشر ، أو تعادله مع ساوثهامبتون.

وقال ديفيد مويس، المدير الفني لسندرلاند “نعرف موقفنا.. نعرف بالتحديد أين نتواجد. يجب علينا فقط أن نحاول ونحقق الفوز في كل مباراة.. لم أتعرض لهذا الوضع من قبل، لذلك فهو جديد بالنسبة لي أيضا. هذا أمر لا أستمتع به.”

كذلك يتواصل الصراع على المراكز الأربعة الأولى والمشاركة بدوري أبطال أوروبا ، حيث لا تفصل سوى ست نقاط بين أربعة فرق تتنافس على المركزين الثالث والرابع.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 66 نقطة ويليه مانشستر سيتي (65 نقطة) ومانشستر يونايتد (64 نقطة) وأرسنال (60 نقطة) ، ويحتمل أن تسفر المراحل الأخيرة وكذلك المباريات المؤجلة عن تغييرات جذرية في المراكز.

وسيترقب ليفربول نتائج منافسيه قبل أن يحل ضيفا على واتفورد مساء الاثنين في ختام المرحلة الخامسة والثلاثين.

ومن بين فرق المقدمة ، تعد مهمة آرسنال هي الأكثر صعوبة أمام توتنهام ، حيث يلتقي مانشستر يونايتد على ملعبه فريق سوانزي سيتي ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ميدلسبروه ضمن مباريات الأحد.

وقال الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني لأرسنال “المهم هو ما سيحدث في مباراتنا ، سنحاول الفوز بالمباراة ومواصلة التركيز على عروضنا.. لا نود الانسياق وراء أي مناقشات بهذا الشأن.”

وتشهد المرحلة نفسها غدا السبت ، لقاء ستوك سيتي مع ويستهام وليستر سيتي مع ويست برومويتش ألبيون وكريستال بالاس مع بيرنلي.