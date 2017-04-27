فيلايني ينطح أغويرو على طريقة زيدان (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أشهر الحكم مارتن إتكينسون الإنذار الأحمر في وجه البلجيكي مروان فيلايني خلال مباراة القمة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 26 (مؤجلة) من الدوري الإنجليزي، بعد نطحة على سيرجيو أغويرو.

وحصل فيلايني على الإنذار الأصفر في الدقيقة 83 بسبب الخشونة على أغويرو، وبعد أقل من دقيقتين حصل على الطرد المباشر بعد أن نطح أغويرو على طريقة الفرنسي زين الدين زيدان عندما نطح ماركو ماتيراتزي في نهائي كأس العالم 2006.

ورغم اللعب بـ 10 لاعبين تمكن مانشستر يونايتد من الحفاظ على نظافة شباكه وحصل على نقطة ثمينة في الصراع مع مانشستر سيتي على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.