فيلايني ينطح أغويرو على طريقة زيدان (فيديو)

أشهر الحكم مارتن إتكينسون الإنذار الأحمر في وجه البلجيكي مروان فيلايني خلال مباراة القمة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 26 (مؤجلة) من الدوري الإنجليزي، بعد نطحة على سيرجيو أغويرو.
وحصل فيلايني على الإنذار الأصفر في الدقيقة 83 بسبب الخشونة على أغويرو، وبعد أقل من دقيقتين حصل على الطرد المباشر بعد أن نطح أغويرو على طريقة الفرنسي زين الدين زيدان عندما نطح ماركو ماتيراتزي في نهائي كأس العالم 2006.
فيلايني & أقويرو pic.twitter.com/f1gGttySUE
— نواف العقيّل (@nawaf_oga) April 27, 2017
ورغم اللعب بـ 10 لاعبين تمكن مانشستر يونايتد من الحفاظ على نظافة شباكه وحصل على نقطة ثمينة في الصراع مع مانشستر سيتي على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.