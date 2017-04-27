بوكيتينو مدرب توتنهام: هذا ما نحتاجه للفوز على آرسنال

المصدر: لندن - إرم نيوز

يبدو توتنهام هوتسبير قريبًا من إنهاء الموسم الجاري متفوقًا على آرسنال لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا لكن مدربه ماوريسيو بوكيتينو يريد من لاعبيه التركيز بشكل أكبر على الصورة الأكبر بدلًا من الانشغال فقط بغريمه المحلي في لندن.

وسخر آرسنال من غريمه على مدار سنوات بالاحتفال بيوم توتنهام عندما لا يملك منافسه أي فرصة لتجاوزه في ترتيب الدوري.

وكاد توتنهام أن ينهي هذا الأمر الموسم الماضي لكنه احتل المركز الثالث بفارق مركز واحد عن آرسنال بعدما فاز مرتين فقط في آخر 7 مباريات.

لكن هذا الموسم يعيش توتنهام حالة تألق وفاز في آخر 8 مباريات بالدوري ويتأخر بـ 4 نقاط فقط عن تشيلسي المتصدر قبل 5 جولات على النهاية.

ويتفوق توتنهام بفارق 14 نقطة على آرسنال قبل مباراتهما يوم الأحد المقبل.

وإذا فاز توتنهام سيضمن إنهاء الموسم في مركز أفضل من غريمه لأول مرة منذ موسم 1994/1995.

وقال بوكيتينو: “ندرك في هذه المباراة معنى مواجهة آرسنال”.

وأضاف: “هدفنا الحالي هو محاولة تقليص الفارق مع تشيلسي مرة أخرى والتفكير في الصورة بشكل أكبر بدلًا من محاولة التفوق فقط في الترتيب على آرسنال”.

وتابع: “حتى نفوز بالألقاب ونحقق أشياء كبيرة يجب أن تتغير عقليتنا وتصبح أكبر. يجب التفكير في أحلام أكبر”.

ولم يخسر توتنهام، الذي فاز 1/0 على كريستال بالاس أمس الأربعاء، في آخر 17 مباراة بالدوري على ملعب وايت هارت لين هذا الموسم بينما تعثر آرسنال 4 مرات في آخر 5 مباريات خارج أرضه في الدوري.