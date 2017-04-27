هكذا أثبت سانشيز براءته من تهمة التحايل (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

نشر أليكسيس سانشيز مهاجم آرسنال صورة عبر حسابه على انستغرام يظهر خلالها شفته السلفى مقطوعة بعد رمية تماس وجهها كريستيان فوكس مدافع ليستر سيتي إلى المهاجم التشيلسي في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال مباراة الفريقين.

وحافظ آرسنال على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة 20 على التوالي بالفوز على ليستر سيتي حامل اللقب بفضل هدف متأخر بنيران صديقة على ملعب الإمارات.

وخلال الوقت بدل الضائع احتسبت رمية تماس لليستر ذهب فوكس لتنفيذها ليجد سانشيز يقف أمامه مباشرة فكان منه أن ضربها بقوة في كتف مهاجم آرسنال الذي سقط على الأرض مدعيا أن الكرة جاءت في وجهه.

وسقط سانشيز كما لو كان الكرة جاءت في وجهها لكنه كانت في كتفه ليضيع بعض الوقت لحين اطلاق صفارة النهاية ، لكن عقب المباراة تعرض سانشيز لهجوم كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي فكان منه أن بث صورته وشفته السفلى مقطوعة من إثر الضربة القوية.

وتركت هذه النتيجة آرسنال على بعد أربع نقاط من المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بينما يبتعد ليستر بست نقاط عن منطقة الهبوط بعد 12 شهرا فقط من فوزه بلقب الدوري.