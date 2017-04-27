إبراهيموفيتش يرفض تجديد عقده وهو مصاب

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

رفضت زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضًا من ناديه بقيمة 13 مليون جنيه استرليني يحصل عليها خلال الإصابة.

وقال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق إنه يريد التعاقد مع إبراهيموفيتش البالغ عمره 35 عاما رغم إصابته في أربطة الركبة التي ستبعده لنهاية العام الحالي.

ورفض إبرا هذه اللفتة الطيبة من النادي الإنجليزي لأنه لا يلعب وسيغيب فترة طويلة لكن هذا الأمر يعني أنه سيبقى في الفريق لحين شفائه وهو ما أكده اللاعب السويدي حينما شدد على أنه لن يعتزل وسيعود للملاعب مجددا.

وعانى إبراهيموفيتش من قطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى بعد سقوطه بشكل غير سليم أثناء ارتقائه للحصول على كرة في الدقيقة الأخيرة من مباراة يونايتد واندرلخت البلجيكي في إياب دور الثمانية للدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

وسيغيب مهاجم باريس سان جيرمان السابق عن الملاعب لتسعة شهور ما يعني أنه لن يعود ليونايتد قبل نهاية العام الحالي.

وانتقل الدولي السويدي السابق إلى يونايتد في صفقة انتقال حر مقابل حصوله على 250 ألف استرليني كراتب اسبوعي مع عقد لمدة عام مع إمكانية تمديده لعام آخر بموافقة الطرفين.

وتألق إبرا مع الفريق وسجل 28 هدفًا في كل المسابقات لذلك أراد يونايتد بقاءه لكن بعد الإصابة ثارت الشكوك بشأن اعتزاله أو رحيله لكن النادي قرر الإبقاء على اللاعب وتمديد عقده لمدة عام مقابل 13 مليون استرليني وهو ما رفضه اللاعب لأنه مصاب.

وقال مورينيو عن تعهد إبرا بالعودة للملاعب “سيجري عملية جراحية كبيرة وسيغيب عن الملاعب لفترة طويلة من أجل التعافي. وفيما يخص المستقبل أيضًا، فإننا بصدد الحديث هنا عن شخص قوي بدنيًا وذهنيًا، والذي لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي على الفور من أجل أن يعلن أنه سيتوقف عن اللعب عندما يريد هو، وليس عندما يقرر الآخرون”.

وتابع “الأمر يبدو بالنسبة لي أنه لن يفقد الأمل وأنه سوف يقاتل. أنا سعيد في الواقع بذلك لأن هذا هو زلاتان الذي أعرفه. لقد قاتل طوال حياته وذلك هو ما أبلغته إياه – لقد كنت تقاتل طوال حياتك منذ أن ولدت. أنا لا أجد سببًا يمنعه من القتال.”