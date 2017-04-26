هازارد يؤكد رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد لهذه الأسباب (صورة)

المصدر: إرم نيوز

كشفت مجلة “فوتبول مجازين” البلجيكية عن رغبة إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي في الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وربطت تقارير صحفية عديدة بين هازارد وريال مدريد خلال الفترة الأخيرة.

ويصر أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، على التأكيد على رغبة هازارد في البقاء مع البلوز.

وقالت فوتبول مجازين إن هازارد قال لصديق مقرب منه “أرغب في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، ثم الانتقال إلى ريال مدريد للحصول على الكرة الذهبية، ثم اختتم مسيرتي مع باريس سان جيرمان”.

ولن تقل صفقة انتقال هازارد على ريال مدريد عن 80 مليون يورو، وفقا لتقارير إنجليزية.

وقد يكون مهاجم ريال مدريد ألفارو موراتا، طرفا في الصفقة، إذ يرغب في الرحيل إلى تشيلسي للعب مع مدربه السابق في يوفنتوس كونتي.

يذكر أن ريال مدريد يرغب في إيجاد لاعب مميز على الجناح الأيسر بعد تقدم كريستيانو رونالدو في السن، واستخدام زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد له كرأس حربة مرات عديدة.