إيقاف المشاغب بارتون لاعب بيرنلي 18 شهرًا.. هل تكون نهاية مسيرته؟

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف اللاعب جوي بارتون لمدة 18 شهرا بسبب سوء السلوك لكونه مارس مراهنات في كرة القدم رغم كونها ممنوعة على اللاعبين.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد فتح تحقيقا أثبت مشاركة اللاعب البالغ من العمر 34 سنة والمعروف بشغبه داخل الملعب وخارجه في مراهنات حول كرة القدم خلال الفترة ما بين 26 أذار / مارس 2006 و13 أيار / مايو 2016 وقام ب1260 مراهنة.

وأصدر فريق بيرنلي بيانا أكد من خلاله إيقاف لاعبه المخضرم كما نشر بيانا للاعب أكد من خلاله أنه سيقوم باستئناف القرار ووضع رهن إشارة الاتحاد الإنجليزي وثائق طبية تؤكد إصابته بإدمان على المراهنات.

ويمنع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على اللاعبين القيام بمراهنات حول لقاءات كرة القدم تجنبا لشبهات التلاعب في نتائج اللقاءات وخوفا من سقوطهم ضحية شبكات مافيا المراهنات.

ويعتبر بارتون من اللاعبين المشاغبين والذين يثيرون الجدل وقد تشكل العقوبة الحالية نهاية لمشواره كلاعب في ميادين كرة القدم لكونه سيبلغ في نهايتها 36 سنة.

وسيدفع بارتون أيضا غرامة تقدر بـ 35 ألف يورو.