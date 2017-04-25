تشيلسي يكتسح ساوثهامبتون برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

عزز فريق تشيلسي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما اكتسح ضيفه ساوثهامبتون 4 /2، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

وتقدم البلجيكي إدين هازارد بهدف لتشيلسي في الدقيقة الخامسة ثم تعادل الإسباني أوريول روميو فيدال لساوثهامبتون في الدقيقة 25.

وتكفل المدافع غاري كاهيل بتسجيل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 45 ثم تقمص المهاجم الإسباني دييغو كوستا دور البطولة وسجل الهدفين الثالث والرابع لتشيلسي في الدقيقتين 58 و89.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة أحرز المدافع ريان بيرتراند الهدف الثاني لساوثهامبتون.

ورفع هذا الفوز رصيد تشيلسي في الصدارة إلى 78 نقطة بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه توتنهام الذي يلتقي، غدا الأربعاء، مع مضيفه كريستال بالاس.

وتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 40 نقطة ليبقى في المركز التاسع.

واستعاد تشيلسي توازنه بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين.

وحقق تشيلسي فوزه الرابع والعشرين مقابل ثلاثة تعادلات وخمس هزائم.