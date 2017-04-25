ديلي آلي يحتفل بجائزة البريميرليغ مع الفاتنة روبي (صور)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

احتفل ديلي آلي، لاعب وسط توتنهام هوتسبير، بفوزه للمرة الثانية بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع صديقته روبي ماي.

واختير آلي لاعب توتنهام كأفضل لاعب شاب للعام الثاني على التوالي وسيحلم بقيادة ناديه لإحراز لقب الدوري لأول مرة منذ 1961.

وخرج لاعب الوسط للاحتفال مع صديقته روبي ماي يوم الأحد في غروسفينور هاوس غرب لندن، رغم خروج الفريق من قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على يد تشيلسي.

وتألقت روبي عارضة الأزياء بصحبة آلي الذي تفوق على مايكل كين مدافع بيرنلي وغوردان بيكفورد حارس مرمى سندرلاند والألماني ليروي ساني، مهاجم مانشستر يونايتد.

وقال آلي عقب تتويجه بالجائزة: “أنا فخور للغاية بالفوز لأنه شرف عظيم لي التتويج بالجائزة عامين متتالين.. ما زال لدي الكثير لأقدمه ويجب أن أواصل العمل بجدية وتطوير أدائي”.

وأصبح آلي من العناصر المهمة في تشكيلة توتنهام على مدار آخر موسمين وسجل 16 هدفًا وصنع خمسة أهداف خلال الموسم الجاري للدوري وساعد فريقه على احتلال المركز الثاني بفارق سبع نقاط عن تشيلسي، المتصدر.

واحتفل آلي بعيد ميلاده 21 في وقت سابق من الشهر الحالي، وذكرت تقارير أن توتنهام سيواجه صعوبات للإبقاء على اللاعب الشاب بعد نهاية الموسم الجاري.