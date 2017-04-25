توريه يفضل خوض مواجهة مانشستر يونايتد “بدون حكام”

المصدر: مانشستر ـ إرم نيوز

يشعر يايا توريه لاعب وسط مانشستر سيتي بإحباط شديد من مستوى التحكيم في مباراة خسرها فريقه 2-1 أمام آرسنال في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لدرجة ان لاعب منتخب ساحل العام يفضل خوض قمة مانشستر في الدوري الممتاز يوم الخميس بدون حكام.

وخلال الخسارة أمام آرسنال الغي هدف لسيتي عندما أشار الحكم المساعد إلى أن تمريرة ليروي ساني العرضية تخطت خط المرمى قبل أن تصل إلى سيرجيو أغويرو ثم إلى رحيم سترلينغ الذي هز شباك آرسنال.

لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى.

وقال توريه “أعتقد انه يتعين على الحكام التوقف عن هذا الأمر”.

وأضاف “أنا محبط للغاية. لم تكن المرة الأولى. حدث نفس الأمر معي مرتين”.

“إذا لم نحصل على حكم أفضل في مباراة يوم الخميس فإنني أفضل خوض المواجهة دون حكام”.

ويستضيف سيتي صاحب المركز الرابع منافسه يونايتد الخامس على ملعب الاتحاد ويتعين عليه الفوز على غريمه المحلي للحفاظ على فارق النقطة الواحدة التي تفصلهما.

وقال توريه “ستكون مباراة كبيرة جدا. مواجهة مهمة.”

وتابع “يتعين علينا القيام بعملنا وانتظار ما قد يحدث. نأمل أن نحظى بحكم جيد”.

وخسر سيتي ثلاثًا من آخر خمس مباريات له أمام يونايتد في كل المسابقات لكنه فاز في مباراة الدور الأول على ملعب أولد ترافورد في بداية الموسم.