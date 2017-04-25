وكيل غريزمان يتحدث عن اهتمام مانشستر يونايتد الحقيقي.. والـ100 مليون يورو

المصدر: مدريد ـ إرم نيوز

قال إيريك أولهاتس وكيل أعمال أنطوان غريزمان إن مانشستر يونايتد أبدى “اهتمامًا حقيقيًا” بالتعاقد مع اللاعب الدولي الفرنسي مهاجم أتلتيكو مدريد الذي يبلغ الشرط الجزائي في عقده الحالي 85 مليون جنيه استرليني (108.79 مليون دولار).

ويحتل يونايتد المركز الخامس حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل أقل عدد من الأهداف بين الستة الأوائل في الترتيب ولذلك يسعى لتعزيز خط هجومه بالتعاقد مع غريزمان الذي سجل 25 هدفًا مع أتليتيكو هذا الموسم.

وأبلغ أولهاتس برنامج تيليفوت الرياضي على التلفزيون الفرنسي “نحن في مرحلة جمع معلومات من أندية تبدي اهتمامًا حقيقيًا”.

وتابع “هناك شرط جزائي لا يمكن تجنبه يبلغ 100 مليون يورو (نحو 85 مليون جنيه استرليني) يؤدي الى تقليص عدد المرشحين. لدينا يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وبرشلونة وريال مدريد.

“يونايتد أول من أبدى رغبته وهم الأكثر جدية ورغبة حقيقية (في التعاقد مع غريزمان)”.

وتقلصت قوة يونايتد الهجومية بعد تعرض الهداف زلاتان إبراهيموفيتش لإصابة خطيرة في الركبة خلال مواجهة أندرلخت في الدوري الأوروبي ليبتعد حتى نهاية الموسم الجاري.

ولاعب الوسط المصاب خوان ماتا هو ثاني أعلى هداف هذا الموسم مع يونايتد برصيد ستة أهداف بينما يملك ماركوس راشفورد البالغ من العمر 19 عامًا خمسة أهداف.

وسيحل يونايتد ضيفًا على غريمه مانشستر سيتي يوم الخميس حيث يسعى كل فريق الى إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل للتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.